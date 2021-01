Zeichen an der Wand

Es fällt nicht leicht, das neue Jahr optimistisch zu beginnen, insbesondere nicht nach den beispiellosen Vorgängen dieser Woche in den USA. Das Eindringen eines Pöbels in das Kapitol stellt eine Wasserscheide dar. Weltweit müssen die Lampen rot zu blinken beginnen. Eine Barriere ist gefallen, das Rütteln an den Gerüsten der Demokratien hat das Potenzial zur Zerstörung.