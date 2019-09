Es war in den ersten Monaten seiner Amtszeit, im Frühjahr 1993, da leistete sich US-Präsident Bill Clinton den Luxus, einen Starfriseur aus Hollywood an Bord seines Präsidentenflugzeugs kommen zu lassen. Eine Stunde lang wurde Clintons Haar in Form gebracht, dafür mussten auf dem Flughafen in Los Angeles aus Sicherheitsgründen zwei Rollbahnen geschlossen werden. Die daraus resultierenden Verzögerungen im Flugverkehr verursachten Kosten in der Höhe von rund 80.000 Dollar.