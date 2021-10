Der 4. Oktober 2021 wird in der Erfolgsgeschichte von Mark Zuckerberg kein "Like" bekommen. Zuerst enthüllte eine Ex-Mitarbeiterin, dass Facebook für den wirtschaftlichen Erfolg wider besseres Wissen mehr oder weniger über Leichen geht. Am Abend wurde es dann doppelt finster in Menlo Park, als Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger für sechs Stunden ausfielen. Für Letzteres hat sich Zuckerberg entschuldigt.