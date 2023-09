Es gibt Politikdebatten, die erzeugen viel Lärm, haben aber einen sehr begrenzten Einfluss auf das Leben der Österreicherinnen und Österreicher: aufgeregt diskutierte Fragen etwa, in welchen Farben und mit welcher Symbolwirkung man denn Fußgängerübergänge anstreichen soll, was „normal“ ist oder ob Bargeld in die Verfassung soll.