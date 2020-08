Man möchte nicht tauschen mit Herbert Eibensteiner. Nur wenige Monate nachdem der 56-Jährige als neuer Chef der voestalpine übernommen hat, ist Oberösterreichs Leitbetrieb in die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg gerutscht. Der kleine Hochofen in Linz musste abgedreht werden, zehntausend Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt.