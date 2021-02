Was vor zwei Wochen mit einem beinahe apokalyptischen Wintereinbruch und einem prophezeiten Terminchaos begonnen hat – der allgemeine Hang zum Alarmismus schlägt halt auch in der Sport-Berichterstattung durch –, entwickelte sich zu einem Festival in Rot-Weiß-Rot. Die Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo bescherte der Skination Österreich mit fünfmal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze einen in dieser Ausprägung unerwarteten Medaillenregen.