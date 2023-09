Wir müssen über das Kiffen reden

Wer in Oberösterreich der politischen Debatte über Cannabis lauscht, macht eine Zeitreise in die 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts: Mit Vorurteilen und Verallgemeinerungen wird jeder Vorstoß zur Liberalisierung im Keim erstickt. In etwas mehr als drei Monaten wird Cannabis in Deutschland als Genussmittel weitestgehend legalisiert. Damit wird die Verfügbarkeit auch in Österreich sprunghaft ansteigen.