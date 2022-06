Ausgerechnet in jener Woche, in der ein Liter Benzin und Diesel in Österreich erstmals flächendeckend mehr als zwei Euro kostete, wurde in Straßburg das Schicksal des Verbrennungsmotors besiegelt. Der Antriebsform, die jahrzehntelang nicht nur richtungsweisend für unsere Mobilität, sondern auch Motor unseres Wohlstands war und in den Autoländern Deutschland und Österreich hunderttausende Arbeitsplätze garantierte, wird 2035 ein Ende gesetzt.