Wir haben uns lieb und bleiben unter uns

And the Oscar goes to … In der Nacht auf Montag werden in Los Angeles wieder die begehrtesten Auszeichnungen der Filmbranche vergeben. Hollywood, das Epizentrum der Filmindustrie, wird sich, seine Schauspieler, seine Regisseure, seine Produzenten und Geldgeber und seine Filme zum 95. Mal selber feiern. Mit dem kleinen goldenen Mandl ist immer wieder auch gerne Gesellschaftspolitik gemacht worden, deshalb geht es nicht nur darum, an wen, sondern auch wohin der Oscar gehen soll.