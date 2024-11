Das Unternehmen strebt eine Sanierung an.

Die Einschläge passieren täglich. In Kirchdorf meldet ein Autozulieferer Hunderte Mitarbeiter beim Arbeitsmarktservice zur Kündigung an, ein anderer versucht, mit Aussetzverträgen und Gehaltsverzicht durch die Krise zu tauchen. In Losenstein und Schalchen werden mittelständische Produktionen geschlossen. Eben galt der Arbeitskräftemangel als das größte Handicap, jetzt ist es die fehlende Nachfrage.