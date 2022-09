War es Resignation, Gleichgültigkeit oder ein Hinweis auf die reale Machtstruktur der ÖVP mit Hauptstadt St. Pölten? So recht weiß man nicht, wie man Karl Nehammers Antwort auf die Frage deuten soll, wie er denn Doppelförderungen verhindern wolle – im konkreten Fall den niederösterreichischen Strompreisrabatt, der zusammen mit der Strompreisbremse des Bundes zu Niedrigstpreisen im Land unter der Enns führt. "Das war immer so, das wird weiter so sein", kommentierte der Kanzler