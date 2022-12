Aus der Geschichte lernen. Das sollte die Menschheit tun, macht es aber leider so gut wie nie. Und so könnte die Volksrepublik China nach dem Tod von Ex-Staats- und Parteichef Jiang Zemin vor einem Auftakt neuer Proteste gegen den starken Mann Xi Jinping stehen. 1989 löste der Tod von Parteichef Hu Yaobang die Studentenproteste aus. Sie endeten mit dem tödlichen Niederwalzen am Tiananmen-Platz ("Platz des Himmlischen Friedens") in Peking durch das Militär.