Eine schwere Operation am Herzen? Eine Krebsoperation? Oder ein chirurgischer Eingriff nach einem Sportunfall? In Österreichs Spitälern werden diese medizinischen Leistungen in der Regel auf höchstem Niveau erfüllt. Dass wir eines der besten Gesundheitssysteme der Welt haben, ist für uns alle zur Selbstverständlichkeit geworden.