Die Diskussion in Deutschland folgt der österreichischen stets mit leichter Verzögerung. Auch jetzt. Während die Regierung Scholz um die Vorlage eines Gesetzesentwurfs für eine allgemeine Impfpflicht herumeiert, wurde in Österreich am Sonntag ein Gesetzesentwurf vorgestellt. Es ist das Vorhaben einer "Impfpflicht light". Bis die Nichtbefolgung der Pflicht tatsächlich Konsequenzen hat, vergehen nämlich einige Phasen.