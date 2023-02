In vielen europäischen Fußball-Ligen wurden die Spiele in diesen Tagen mit einer Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer der Erdbeben in der Türkei und in Syrien begonnen. Ein Moment der Stille und der Einkehr, ehe 90 Minuten Zerstreuung ihren gewohnten Lauf nahmen.