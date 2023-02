Wie modern ist unser Land?

Es ist Privileg und Unart der älteren Generation zugleich, einer "guten, alten Zeit" nachzutrauern, in der vermeintlich vieles einfacher und alles besser war. Nostalgie ist auch in der Politik eine starke Kategorie. Blickt man auf Oberösterreich im Jahr 2023, erhält die Sentimentalität erneute Berechtigung: Wo ist die Zeit, in der in diesem Land mehr gestaltet und nicht bloß verwaltet wurde, in der Oberösterreich über seine Landesgrenzen hinaus höheres politisches Gewicht hatte?