Morgen ist Internationaler Frauentag, und eine Frau schreibt diesen Leitartikel, den an den anderen 51 Samstagen des Jahres Männer verfassen. Bezeichnend, oder? Auch in unserem Unternehmen ist die Chefetage – wie in vielen Betrieben des Landes – männlich besetzt. So viel (Selbst-)Kritik muss heute sein.