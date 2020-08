Corona teilt die Welt in eine zuvor und in eine danach. Die Globalisierung wird eine Pause einlegen, Veränderungsprozesse werden beschleunigt, vor allem stimuliert die Pandemie alle digitalen Geschäfte. Sektoren werden durcheinandergewirbelt, die Digitalität sickert in alle Ritzen, die Architektur der Städte wird durch Telearbeit und verändertes Einkaufsverhalten auf den Kopf gestellt.