Die Bilder und Berichte – vor allem aus unserem Nachbarland Italien – schockierten. "Der Krieg ist losgebrochen. Wir kämpfen Tag und Nacht", schrieb ein italienischer Arzt am 11. März in einem Posting aus Bergamo, das um die Welt ging. Der Vergleich kam nicht von ungefähr. In Norditalien hatten die Spitäler zu Beginn der Coronakrise rasch ihre Kapazitätsgrenzen erreicht, speziell an Intensivbetten mangelte es.