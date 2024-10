Der Nahe Osten an der Schwelle zum Krieg

Am kommenden Montag jährt sich der Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel. Das war der Ausgangspunkt für eine Welle der Gewalt, die den Nahen Osten derzeit überrollt. Nach dem Raketenangriff des Iran auf Israel vom Dienstagabend kündigt Israels Premierminister Benjamin Netanjahu Vergeltung an. Man darf davon ausgehen, dass er seine Drohung in die Tat umsetzen wird. Und der Iran wird zurückschlagen.