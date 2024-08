Wer ist ein glaubhafter Friedensvermittler?

Sich auf keine Seite schlagen, aber möglichst von allen profitieren: Das scheint der außenpolitische Kurs des starken Mannes Indiens zu sein. Gestern bewies Narendra Modi dies in der Ukraine. Hatte der Ministerpräsident erst Anfang Juli Kremlchef Wladimir Putin in Moskau besucht und sich in herzlicher Umarmung mit dem Kriegsherrn gezeigt, so tat er dies gestern in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Das Bild, das er dabei vermitteln wollte: Ich bin neutral.