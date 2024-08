Wer fürchtet sich heute noch vor Corona?

Auch wenn viele es gar nicht bemerken und auch nicht mehr hören wollen: Corona ist wieder da – und beschert uns eine Sommerwelle, wie aktuelle Abwasseranalysen in ganz Europa zeigen. "Covid-Infektionen fallen in den Hausarztpraxen aber gar nicht mehr auf, weil nicht mehr getestet wird", sagte Claudia Westreicher, Vizepräsidentin der Ärztekammer Oberösterreich. Manche hätten aber noch alte Tests zu Hause und würden so erfahren, dass es sich bei ihrer Erkältung um Corona handelt.