Nach 16 langen Jahren plötzlich wieder Kanzlerpartei – diese Tatsache haben noch nicht alle deutschen Sozialdemokraten realisiert, wie der Bundesparteitag am Wochenende offenlegte. Gleich in mehreren Redebeiträgen waren Freude, Stolz und vor allem Erstaunen über das Erreichte Thema. Was nachvollziehbar ist, hatte es doch für die Genossen noch vor wenigen Monaten düster ausgeschaut. Die Umfragewerte der ältesten Partei des Landes wollten lange Zeit nicht aus dem Keller kommen.