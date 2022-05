Es scheint ganz so, als habe den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder das Glück verlassen. Alles, was der selbstbewusste Ober-Bayer in den vergangenen Monaten angegriffen hat, ging daneben. Es ist noch gar nicht so lange her, da war der selbsternannte "Landes-Papi" ganz oben – nicht nur im Freistaat, sondern bundesweit.