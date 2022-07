Böse Zungen in der Volkspartei behaupten, dass es VP-Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer an diesem Wochenende so richtig klar geworden sein dürfte, dass er tatsächlich vor ernsten Problemen steht. Dass sich Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) so offensiv und deutlich öffentlich zu Wort meldet und von der Bundesregierung Führung und Maßnahmen gegen die steigenden Energiepreise einfordert, wird parteiintern natürlich als Alarmsignal für den Bundesparteichef