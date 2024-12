Wenn Hilfeschreie ungehört bleiben

Probleme mit aggressiven, gewaltbereiten und bildungsfernen Schülern stehen an einer Berliner Schule an der Tagesordnung. Das geht aus einem offenen Brief des Kollegiums im November 2024 hervor. Doch auch in Oberösterreich spitzt sich die Lage in den Klassenzimmern zu: Mehr als jeder fünfte Erstklassler in Oberösterreich spricht zu schlecht Deutsch, um dem Unterricht folgen zu können, die Heterogenität wird größer, und die Aufgaben für die Lehrkräfte werden stetig mehr.