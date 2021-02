Vor knapp 20 Jahren krachten zwei Flugzeuge in das World Trade Center in New York, die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus hatte neue Dimensionen angenommen. Als Reaktion darauf wurde auch die österreichische Terrorabwehr neu aufgestellt. 2002 entstand aus der Zusammenlegung der Staatspolizei und mehrerer Sondereinheiten das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung (BVT).