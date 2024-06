Wenn der Rechtswalzer schwierig wird

Als Letzte waren die Iren ausständig. Dort lag Mittwochabend zwar eine Schätzung, aber immer noch kein Ergebnis der EU-Wahl vor. Am Gesamtergebnis wird das jedoch nur marginal etwas ändern. Die EU-Wahl 2024 brachte Zugewinne der in der EVP versammelten bürgerlichen Mitte-rechts-Parteien sowie der beiden Rechtsfraktionen EKR und ID. Signifikante Verluste gab es im liberalen und grünen Lager. Kleinere und größere politische Erdbeben löste die Wahl in einzelnen Mitgliedsstaaten aus (allen voran in