Nach bisher weder konkret dokumentierten noch dementierten Angaben hat Russland in Regionen unweit der Staatsgrenze zur Ukraine in großem Ausmaß Truppen zusammengezogen – die Rede ist von bis zu 100.000 Soldaten. Inmitten dieser neu aufgeflammten Spannungen wollen morgen die Präsidenten der USA und Russlands miteinander konferieren. Auch wenn dies nur in Form eines Videogipfels stattfindet: Es ist wichtig und richtig, dass Joe Biden und Wladimir Putin miteinander reden.