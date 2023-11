Wenig Freude mit Biden und Trump

Eine Neuauflage des Rennens zwischen Joe Biden und Donald Trump löst unter den Amerikanern so viel Vorfreude aus wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Doch ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen in den USA zeichnet sich genau das ab, weil Demokraten und Republikaner die Warnungen der Demoskopen in den Wind schlagen. Große Mehrheiten halten die Kandidaten für zu alt für den anstrengenden Job im Weißen Haus. Und wünschen sich eine Alternative.