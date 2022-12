Was wir brauchen

An diesem Weihnachtswochenende werden viele Gottesdienste zum ersten Mal in diesem Jahr gut gefüllt sein – eine Reminiszenz an früher, als dies an jedem Sonntag der Fall war. Zieht die Kirche knapp vor Jahresende Bilanz, sehen die Kennziffern alles andere als erfreulich aus: Die Besucher vergreisen, regelmäßige Kirchgänger zu finden, ist ebenso schwer, wie Menschen für den Dienst in der Kirche zu begeistern.