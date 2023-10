Heute ist Weltspartag. Die gute Nachricht ist, dass die Banken wieder Zinsen zahlen, wenn man Geld auf die Bank bringt, die schlechte Nachricht ist: Die Inflation ist höher als die Habenzinsen, selbst wenn es bis zu vier Prozent gibt. Daher verliert das Ersparte weiterhin an Wert. In den vergangenen vier Jahren hat Geld mehr als 22 Prozent an Wert verloren.