Eines hat uns die Pandemie deutlich gezeigt: Je stärker das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung, desto umfassender werden einschneidende Beschränkungen des Lebens akzeptiert. Das war in Österreich so, als zu Beginn 2020 die frischgebackene türkis-grüne Koalition mit einem Vertrauensvorschuss aus den Nationalratswahlen 2019 die Corona-Bekämpfung in Angriff nahm. Man vergisst leicht, dass wir im Frühling 2020 wochenlang den absolut härtesten Lockdown hatten, bei im Vergleich zu späteren