Viktor Orban hat die parlamentarische Demokratie in Ungarn außer Kraft gesetzt. Das Parlament, in dem seine Regierung eine Zweidrittelmehrheit hat, stimmte für die eigene Entmachtung. Orban regiert nun de facto allein, per Dekret. Der Premier hat bereits 2014 offen gesagt, dass er die "liberale Demokratie am Ende" sehe. Kein Wunder, dass nun nicht nur die Opposition fürchtet, das Land könnte auf dem Weg in die Autokratie oder Diktatur sein.