Wäre das Thema nicht so ernst, könnte man einen schlechten Scherz machen: Was ist der Unterschied zwischen einem Brauerei-Mitarbeiter und einem Eisenbahner? Beide streiken am Montag, und nur die Arbeitsniederlegung der Eisenbahner bringt die Öffentlichkeit zum Schäumen – Bier ist für drei Monate auf Vorrat vorhanden.