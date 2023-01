Von übergeordnetem Interesse

Vom Forsthaus Jaidhaus (links unten) führt eine Schotterstraße in Richtung Osten. 20 Meter vor dem Naturschutzgebiet soll gebohrt werden.

Der Kontrast könnte kaum größer sein: Auf der einen Seite die sattgrünen Wiesen des Jaidhaustals im Nationalpark Kalkalpen und daneben Fördertürme für Erdgas. Die Pläne, in Molln im großen Stil Rohstoffe abzubauen, sind ein Aufreger. Manche Bedenken sind berechtigt: Dass bis vor wenigen Tagen die Mollner von den bevorstehenden Probebohrungen in der Nachbarschaft des Naturschutzgebiets nichts wussten, schafft jedenfalls kein Vertrauen. Diese Lizenz für die Suche nach Erdgas ist ein Deal, der in