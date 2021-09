Oberösterreich befindet sich in einem Abschwung. Gemeint ist in diesem Fall nicht die Wirtschaft, sondern die Bildung. Es mangelt an Lehrkräften. Vor allem an jenen, die für die Fächer, die sie unterrichten, auch ausgebildet sind: 35 Prozent aller Physikstunden in den Neuen Mittelschulen im Land werden von Pädagogen abgehalten, die keine entsprechende Fachausbildung haben.