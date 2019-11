Was zeichnet österreichische Städte im Allgemeinen und unter diesen Linz im Besonderen aus? Fragt man Bekannte aus dem Ausland, die hier leben oder länger hier gelebt haben, kommt ein Punkt bei allen rasch: die Sicherheit. Das zeigt sich auch in den Rankings, in denen Wien regelmäßig unter den Städten mit der höchsten Lebensqualität weltweit rangiert. Egal ob Großbritannien, Frankreich oder die USA: In vergleichbar großen Städten dieser Länder gestaltet sich der urbane Alltag weniger sicher.