Vollgas in Zeiten des Klimawandels

Während hierzulande die Debatte über Tempo 100 auf Autobahnen gerade wieder Fahrt aufnimmt, lockt das Gastspiel der Formel 1 auf dem steirischen Red-Bull-Ring Zuschauermassen in die Steiermark. Für den Ruf nach einer Entschleunigung im Straßenverkehr lassen sich genauso gute Erklärungen finden wie für die ungebrochene Anziehungskraft des Motorsports, dessen Daseinsberechtigung in Zeiten des Klimawandels natürlich in Frage gestellt wird.