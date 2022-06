An einem normalen Tag müsste man jubelnd über die Landstraße laufen. Die Arbeitslosigkeit ist in Österreich so niedrig wie seit 14 Jahren nicht mehr. In Oberösterreich betrug die Arbeitslosenrate im Mai nur noch 3,4 Prozent, in drei Bezirken liegt sie unter zwei Prozent. Ökonomen sprechen hier von Vollbeschäftigung. Dazu kommt: Weniger Menschen sind langzeitarbeitslos, und noch nie hatten so viele Menschen einen Arbeitsplatz im Land.