Verwundbares Olympia

Wäre Franz Klammer ein österreichischer Nationalheld, wenn er nicht 1976 bei den Olympischen Spielen in Innsbruck dieses eine Rennen am Patscherkofel gewonnen hätte?Er wäre uns dann vermutlich in Erinnerung als Weltklasse-Abfahrer mit vielen Siegen, ein sympathischer Kärntner Bursch – einer, wie es viele in Ski-Österreich gegeben hat. Aber zum Idol von Generationen hat ihn dieser Olympiasieg werden lassen. Farbe seines Renn-Anzuges? Gelb! Startnummer? 15! Wer wurde Zweiter? Russi!