Gut 93 Millionen Amerikaner, die Anspruch auf eine Impfung haben, ziehen es vor, eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu riskieren. Würde es sich dabei um eine Entscheidung für oder gegen eine Chemotherapie handeln, wäre das für sich genommen in Ordnung. Freie Menschen müssen das Recht haben, individuelle Entscheidungen zu treffen – auch wenn sie ihnen am Ende schaden können. Die Weigerung, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, fällt in eine andere Kategorie.