So gut wie jeder Oberösterreicher kennt die pyramidenförmigen Glasbauten, das grelle Logo und die Parkplätze an der Bundesstraße in Leonding: die Uno Shopping. Das frühere Einkaufszentrum wurde zur Handelsruine. Die Linzer WAG will hier ein neues Stadtviertel bauen: Brachflächennutzung statt Neuwidmung. Ent- statt Versiegelung.