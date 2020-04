Selten sind Grafiken so beeindruckend wie jetzt. Die New York Times veröffentlichte die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den USA. Dabei ist den Kollegen die Titelseite fast zu klein geworden. 6,65 Millionen Amerikaner haben sich in der vergangenen Woche arbeitslos gemeldet. Das waren fast doppelt so viele, wie die meisten Experten erwartet hatten. Und etwa zehnmal so viele wie der bisherige Höchstwert vom Oktober 1982.