Überraschungspaket aus Kärnten

Die wenigen Meinungsumfragen, die es vor der Landtagswahl in Kärnten gab, lagen deutlich daneben. Das in Aussicht gestellte Duell um den dritten Platz zwischen der ÖVP und dem Team Köfer trat bei weitem nicht ein. Die ÖVP, der Verluste prognostiziert wurden, konnte zulegen und war ein Sieger des gestrigen Abends. Dass selbst die Kärntner ÖVP-Funktionäre von ihrem Erfolg überrascht waren, lässt erahnen, dass das Ausloten der politischen Stimmung in Kärnten keine einfache Aufgabe ist.