Wieder New York. Wieder Ausnahmezustand. Wieder gespenstische Stille. Wie nach dem 11. September 2001, als Rettungshelfer in den Trümmern der Zwillingstürme des World Trade Center nach Überlebenden suchten. Während der Feind damals ein Gesicht hatte, ist er nun unsichtbar. Und was sich an diesem Tag, der alles veränderte, binnen weniger Minuten ereignete, entfaltet sich nun über Tage.