Der radikale Rechtsaußen-Kongressabgeordnete Matt Gaetz soll Justizminister in der künftigen US-Regierung von Donald Trump werden. Der 42-jährige Kongressabgeordnete aus Florida gilt als einer der getreuesten Gefolgsleute des Rechtspopulisten, der ihn in Strafverfahren und den gegen ihn gerichteten Amtsenthebungsverfahren vehement unterstützte.

Jetzt also Matt Gaetz: In Happen kündigt Donald Trump an, mit wem er Schlüsselpositionen seiner Regierung besetzen will. Sollte noch irgendjemand gedacht haben, der einstige und künftige US-Präsident Trump könnte mit seinen 78 Jahren altersmilde geworden sein: Spätestens die Entscheidung für Matt Gaetz belegt das als falsch.