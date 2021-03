Vorweg: Wenn alles wirklich ernst gemeint gewesen wäre, was Sebastian Kurz 2017 als ÖVP-Spitzenkandidat versprochen hat, hätte Thomas Schmid niemals Alleinvorstand der ÖBAG werden dürfen. In der ÖBAG werden immerhin die Unternehmensbeteiligungen der Republik (unter anderem an OMV, Verbund etc.) verwaltet.