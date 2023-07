Teuflisches Spiel mit dem Hunger

Mit der Not der Menschen politisches Kleingeld zu wechseln: Das scheint das Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sein. Also bot der Kremlchef gestern 49 Delegationen aus Afrika beim Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg russisches Getreide an. Dieses soll Lieferungen aus der Ukraine – teilweise sogar kostenlos – kompensieren, die durch sein Aufkündigen des Getreideabkommens nicht mehr bzw. nur eingeschränkt möglich sind.