Der Heinz-Christian Strache wird spätestens in zwei Jahren zurück auf der politischen Bühne sein." Das sagte ein hoher FPÖ-Politiker eine Woche nach Auffliegen des Ibiza-Skandals und Straches Rücktritt hinter vorgehaltener Hand. Die Frage ist demnach nur, in welcher Funktion und in welcher politischen Gruppierung.